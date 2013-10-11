مصري يحرق نفسه في الإسماعيلية

القاهرة - أقدم بائع صحف بالإسماعيلية بإضرام النار فى جسده اليوم بموقف الفردوس، بوسط المدينة احتجاجاً على ما لحق به من قبل المسؤولين بديوان عام المحافظة، وحي ثان ما جعله يصب البنزين على جسمه ويُضرم النار بنفسه.

وتبين أنه اسمه "حسن صابر محمد 40 سنة"، وقام سائقو السيارات، والمواطنون باستدعاء سيارة الإسعاف، بعد أن نجحوا بإخماد النار.

وكان حسن صابر قد حصل على تصريح بإقامة كشك لبيع الصحف من المحافظة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وفوجئ منذ فترة بسيطة بقيام مسؤولى الحي بالترخيص بإقامة كشك آخر بجواره واقتطاع جزء من مساحة الكشك، وهو ما أثر على مكان الكشك سلبياً، فقام بتقديم عدة شكاوى للمسؤولين بحي ثان دون جدوى.