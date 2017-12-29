“الموسيقيين المصريين” تعلن فصل بطلة كليب “بص أمك”

أعلن نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر، فصل ليلي عامر بطلة كليب “بص أمك” الذي أثار جدلًا واسعًا في مصر.

وقال شاكر إنه “تقرر شطبها من النقابة بعد هذا الكليب الفاضح”، مشددًا على أن “ما تم تقديمه تسيب وإسفاف مقصود لإفساد أخلاق الشعب المصري”.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلام تاني” على قناة “دريم”، أنه “فوجئ أن هذه الأغنية الفاضحة دعاية لفيلم سينمائي جديد”، متسائلًا: “ما هي الرسالة التي يرغب المنتجين في توصيلها للشباب حسبنا الله ونعم الوكيل”.

واعتبر أن “غياب المنتجين الفنيين المحترمين الذين يساعدون المطربين على تقديم أغاني وكليبات ذات قيمة فنية سبب انتشار هذا الأسفاف”.

وألقت أجهزة الأمن المصرية، الخميس، القبض على بطلة كليب “بص أمك”، الذي اعتبره كثيرون حلقة جديدة في سلسلة الكليبات المثيرة للجدل.