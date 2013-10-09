برنامج باسم يوسف يعود 25 أكتوبر

القاهرة - (خاص) من إبراهيم السيد

يعود برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف في الـ25 من شهر أكتوبر الجاري، وفقا لما أعلنه مقدم البرامج الشهير بنفسه.

كان البرنامج الذي يذاع على فضائية cbc قد توقف إبان ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المصري محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين من الحكم.

وتدور أسئلة كثيرة حول ماهية المادة التي سيقدمها يوسف في برنامجه، الذي اعتمد أولا على السخرية من الرئيس السابق، ورموز تيارات الإسلام السياسي.

يذكر أن شائعات كثيرة قد نالت من يوسف وبرنامجه خلال الفترة الماضية، منها إيقاف البرنامج لدواع أمنية، أو تلك الشائعة الأخيرة التي تحدثت عن مقتل باسم بعدة طعنات في الصدر.