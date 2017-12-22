اتهامات التحرش الجنسي تصل سيلفستر ستالون

المصدر: د ب أ

ذكرت إدارة شرطة سانتا مونيكا، الخميس، أن الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون البالغ 71 عامًا، يواجه اتهامًا بالتحرش الجنسي في كاليفورنيا.

وقال الليفتنانت سول رودريغيز في بيان، إن الحادث المزعوم وقع أوائل التسعينيات في سانتا مونيكا.

وتم تقديم البلاغ الشهر الماضي. ولم يدل رودريغيز بأي تفاصيل أخرى حول القضية.

ولم تدل متحدثة باسم ستالون بتصريح بعدما طُلب منها التعليق.

بدوره نفى ستالون اتهامات بالتحرش الجنسي، وأعلن أنه يعتزم تقديم دعوى مضادة بالتشهير به.

وقال مارتن سينغر محامي ستالون، إن موكله “ينفي بشكل قاطع التهم الموجهة إليه.. من الواضح أن المرأة قدمت بلاغاً للشرطة لنشر هذه القصة في وسائل الإعلام”.

وأشار إلى أن ستالون يعتزم تقديم شكوى بحق من اتهمته، يقول فيها إنها تقدمت ببلاغ كاذب.