هالي بيري تضع مولودا

نيويورك ـ وضعت الممثلة هالي بيري مولودا جديدا حسبما أكد ممثلها دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.
وهذا ثاني مولود لبيري وأول مولود لها من الممثل الفرنسي اوليفيه مارتينيز.
وتزوج بيري ومارتينينز وكلاهما عمره 47 عاما في يوليو/ تموز. ولبيري طفلة عمرها خمس سنوات من عارض الأزياء الكندي جابرييل اوبري.
وامتنع ممثل بيري عن إعطاء تفاصيل أخرى.
وظهرت بيري وهي عارضة ازياء سابقة في أكثر من 30 فيلما وفازت بجائزة أوسكار أحسن ممثلة عام 2001 عن دورها في فيلم"كرة الوحش" لتصبح أول أمريكية من أصل افريقي تفوز بجائزة أوسكار عن دور رئيسي.