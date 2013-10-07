هالي بيري تضع مولودا

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بيري، وهي عارضة أزياء سابقة، تظهر في أكثر من 30 فيلما، وتفوز بجائزة أوسكار أحسن ممثلة عام 2001 عن دورها في فيلم"كرة الوحش" لتصبح أول أمريكية من أصل افريقي تفوز بجائزة أوسكار عن دور رئيسي.