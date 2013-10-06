بعد التيس.. بيع دجاجة بـ16 ألف ريال سعودي

أقامت العاصمة السعودية الرياض مزاداً جديداً من نوعه تحت عنوان "مزايين الدجاج"، تضمن عرض سلالات نادة من الدجاج فيما شهد صفقات بيع كبيرة وقياسية نسبة إلى هذا الحيوان الطائر.

وشارك في الملتقى عدد كبير من المهتمين بتربية الدجاج واقتناء هذه الأنواع، حيث شهد صفقات راوجت بين 7500 ريال و16.500 ريال سعودي، حيث وصل مجموع المزاد إلى 92.500 ريال سعودي.

وقال منظم المزاد متعب العثمان لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إن "الهدف من إقامة هذا الملتقى هو جمع المهتمين بهذه الأنواع وتسهيل عملية التواصل والتعارف بينهم وفسح المجال أمامهم لامتلاك المزيد من الأنواع النادرة من خلال تبادل عمليات البيع والشراء التي تتم عبر المزاد".

وأضاف أنه "تم عرض 150 دجاجة تتوزع على أشهر 20 سلالة في المملكة وتعود أصول أغلبيتها إلى دول أوروبا"، وأشار العثمان إلى أن "وزارة الزراعة كانت حاضرة في هذه الفعالية عبر عدد من المختصين الذين قاموا بتوزيع المنشورات التوعوية والإجابة عن أسئلة الحضور واستفساراتهم وإرشادهم من قبل طبيب بيطري".

يذكر أن السعودية شهدت سابقا بيع تيس "نادر من فصيلته" بمبلغ خيالي وصل إلى 13 مليون ريال سعودي لأحد المتهمين بهذا النوع من الحيوانات.