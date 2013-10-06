القهوة لعلاج تقصف الشعر

إرم - (خاص) من هيا كنعان

تتعرّض أطراف الشّعر إلى التقصُّف والتكسّر نتيجة لأدوات تمليس الشّعر، ممّا يجعل مظهره غير صحي على الإطلاق.

ولصعوبة التخلّي عن أدوات تمليس وتجفيف الشّعر فنحن بحاجة إلى طريقة أكثر عمليَّة لنحارب تقصّف الشّعر.

إن أردتِم التخلّص من تقصف الشعر والاستمتاع بتمليس شعركم، من دون الحاجة إلى قصِّه، فعليكمِ أن تعالجوا شعركم باستخدام البن؛ لأنَّ البنَّ من أكثر المنتجات الفعَّالة على الشّعر، نظراً إلى قيامه بترطيب وتليين خصلات الشّعر، إضافة إلى أنّه يُساعد في القضاء على القشرة، لاحتوائه على الخلّ.

لكي تحصلوا على شعر براق وصحي تحتاجون الى:

ملعقتين قهوة مطحونة.

ملعقة عسل .

كريم شعر.

مقداراً من الخلّ.

تخلط المكونات جيدا وتوضع على الشعر وهو رطب من جذوره حتى أطرافه ويترك لمدة نصف ساعة ويغسل بعدها بالماء الدافىء.