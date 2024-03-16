باميلا الكيك: عمليات التجميل غيرت ملامح نادين نجيم

قالت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، إن ملامح نادين نسيب نجيم تغيرت بسبب كثرة عمليات التجميل، مشيرة إلى أنها لم تتصالح معها إثر خلاف وقع بينهما.

وكانت الكيك والفنانة السورية مرام علي وقعتا ضحيتين ببرنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

من جانبها كشفت الفنانة السورية مرام علي أنها ترفض أن تتزوج من رجل متزوج مثلما فعلت بمسلسل "الخائن"، مشيرة إلى أن هناك ألف رجل يريد أن يتزوجها لكنها ترفض.