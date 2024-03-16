باميلا الكيك: عمليات التجميل غيرت ملامح نادين نجيم
قالت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، إن ملامح نادين نسيب نجيم تغيرت بسبب كثرة عمليات التجميل، مشيرة إلى أنها لم تتصالح معها إثر خلاف وقع بينهما.
وكانت الكيك والفنانة السورية مرام علي وقعتا ضحيتين ببرنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.
من جانبها كشفت الفنانة السورية مرام علي أنها ترفض أن تتزوج من رجل متزوج مثلما فعلت بمسلسل "الخائن"، مشيرة إلى أن هناك ألف رجل يريد أن يتزوجها لكنها ترفض.
وقال رامز جلال عن الضيفتين في مقدمة البرنامج: "ملكات جمال والجسم جسم جمال وبسببهم اتفككت أسر والناس بيهم بقوا مجانين، واحدة تضاريسها مستفزة تخرجك عن الشعور، والتانية من دمشق مسهوكة ودلوعة، وجالي طلبات كتير من فنانات بتغير منهم".
وخالف رامز جلال في مقلب اليوم العرف في برنامجه، حيث إنه يستضيف دائما اثنين بينهما خلاف، إلا أن الثنائي في هذه الحلقة صديقتان.