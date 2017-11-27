في مسعى لتطوير الإعلام الرسمي.. الشريان يتسلم رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية

عينت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، اليوم الاثنين، الإعلامي المخضرم، داوود الشريان، رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في مسعى رسمي يستهدف تطوير وسائل الإعلام الحكومية عبر الاستعانة بأبرز الإعلاميين السعوديين في القطاع الخاص.

وقرار تعيين الشريان في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون متوقع منذ نحو أسبوعين عندما أعلن الشريان استقالته من قناة “إم بي سي” السعودية الخاصة التي كان يقدم فيها البرنامج الجماهيري الشهير “الثامنة”.

والشريان خريج قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، وبدأ حياته الصحفية عام 1976 في عدد من المطبوعات السعودية محررًا وكاتبًا ومديرًا للتحرير، وكاتب عمود في عدد من الصحف المحلية.

كما عمل في تلفزيون دبي لمدة ثلاث سنوات من خلال برنامجه السياسي “المقال”، وقدم برنامج “واجه الصحافة” في قناة “العربية”.

وتسلم الشريان أيضًا مهام إدارية وتحريرية إشرافية على العمل الإعلامي، حيث عمل رئيسًا لتحرير موقع “العربية نت”، ومديرًاعامًا لمجموعة “إم بي سي” في المملكة، وعضو مجلس إدارة “العربية” ومجلس إدارة مجموعة “إم بي سي”. ومنذ العام 2012 وهو يقدم البرنامج الشهير “الثامنة” في “إم بي سي” حتى قدم استقالته من المجموعة بداية هذا الشهر.

وسبق للوزارة أن عينت إعلاميين آخرين من القطاع الخاص في إعلامها الرسمي بهدف تطويره، وبينهم مذيع قناة “العربية” خالد مدخلي الذي غادر القناة مؤخرًا ليتسلم إدارة القناة السعودية الأولى.