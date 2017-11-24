أردنيون يصطادون “رزم” النقود في سيل عمان (صور)

أكدت وسائل إعلام محلية الجمعة، عثور مواطنين في أردنيين على رزم من النقود في سيل “عراق الأمير” الواقع في منطقة بيادر وادي السير غرب عمان.

وقال شهود عيان إن البعض تفاجأ بوجود تلك النقود في المنطقة ما دعاهم لبدء عملية بحث.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورا قالوا إنها من النقود التي عثر عليها في السيل، ويظهر بأن شيئا من التلف قد أصاب بعضا منها.

وتضاربت الأنباء حول مصدر المبلغ ومقداره، الذي قدرته بعض المواقع بأكثر من 7 ملايين، قد كان من نصيب أول من وجدها حصة الأسد منها، بينما لم يستطع كثيرون توجهوا لمكان “الكنز” سوى جمع شيء قليل مما تبقى.

وتوجهت الجهات الأمنية إلى المكان وباشرت في التحقيق بالحادثة الغربية.