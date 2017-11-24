مسافر يكتشف أمرًا مرعبًا في نافذة طائرة خلال تحليقها في الجو (فيديو)

اكتشف أحد المسافرين أمرًا مرعبًا، كاد أن يتوقف قلبه بسببه، بعدما لاحظ خللًا في نافذة الطائرة التي يستقلها، متسائلًا عن مخاطر تلك الواقعة على حياة المسافرين على متن الطائرة.

ونشر المسافر، الذي كان على متن رحلة لإحدى شركات الطيران الاقتصادي، صورًا التقطها لإطار النافذة الذي كان مفصولًا عن قاعدته المثبتة في جدار الطائرة، متسائلًا: “هل يمكن أن أكون قلقًا بشأن ذلك”؟.

وقال الرجل معلقًا في المقطع الذي تم تصويره فوق تشيلي يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري: “لقد كانت رحلة اقتصادية تكلفتها 30 دولارًا، كانت النافذة منفصلة تمامًا عن إطارها، اعتبرته أمرًا مضحكًا وسجلت الفيديو على هاتفي المحمول”.

وعلّق على المقطع شخص يدعى كودك فوليتشن، وقال: “عندما تهبط يمكنك استدعاء الشرطة، نحن بانتظار حادث تحطم طائرة جديد، إذا فتحت النافذة قليلًا ستفقد الطائرة الضغط وسوف يموت الجميع”.

وعلّق طيار يدعى باتريك سميث صاحب موقع “ask the pilot” على الموضوع بقوله: “لا يوجد ما يدعو للقلق، ما انفصل ليس النافذة”.

واستطرد موضحًا “أنها مجرد بطانة سطحية تساعد على تدعيم وحماية النافذة الحقيقية، صحيح أنه يبدو أمرًا محرجًا وغير مهني، ولكن ليس هناك خطر على حياة المسافرين”.

واتفق الرئيس التنفيذي للجنة سلامة الطيران في المملكة المتحدة، داي وتنغهام، مع كلام الطيار، مؤكدًا عدم وجود مخاطر تتعلق بالسلامة العامة، وأن تلك القطعة مجرد إضافة لحماية الزجاج الرئيسي من الخدوش وعزل بعض الضوضاء الناتجة عن الطائرة، وتوفير بعض العزل الحراري داخل الطائرة.