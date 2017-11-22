هاكر إيراني وراء قرصنة مسلسل “صراع العروش”

كشفت المصالح التابعة للنائب الفدرالي في منهاتن “جوم كيم”، أن المتسبب في قرصنة مسلسل “صراع العروش” الصيف المنصرم يدعى “بيهزاد ميسري”، مقيم في ايران وسبق له أن قرصن عددًا من المواقع لفائدة الحكومة الإيرانية.

وصرح المصدر نفسه للصحافة، أن القرصان الذي يمارس نشاطه مستعملًا الاسم المستعار “سكوت فاهشات”، استولى على محتوى خوادم قناة HBO بين مايو وأغسطس 2017، من بينها سيناريو حلقة مهمة من السلسلة العالمية الناجحة “صراع العروش” أو “لعبة العروش”.

كما حصل على حلقات لم تذع بعد من المسلسلات: “Curb Your Enthusiasm”- “The Deuce” “Ballers”- “Barry” – “Room 104”.

وطالب القرصان بفدية 6 ملايين دولار بالعملة الافتراضية “بيتكوان” التي تضمن سرية الهوية، وإلا سيقوم بنشر 1.5 تيرابايت من غنيمته على الإنترنت.

وحدد للقناة تاريخ الـ 29 من يوليو، كآخر موعد للدفع، لكنها تجاهلته، فبدأ بتنفيذ تهديده في اليوم التالي.

وهكذا عرف العالم بقصة الابتزاز، وانكشفت هوية القرصان بعد التحقيقات الرسمية.

ووجه النائب العام لـ”بيهزاد ميسري” 7 تهم، أبرزها: السرقة والنصب الإلكتروني ومحاولة الابتزاز.

ويعتبر مسلسل “صراع العروش” الأكثر انتشارًا في العالم حاليًا، ويحقق نسب مشاهدة قياسية، وقد عرضت منه 7 مواسم والثامن سيعرض سنة 2018.