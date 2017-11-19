تعرف على لارا العظم زوجة سعد الحريري (صور)

آخر مرة ظهرت فيها السيدة لارا العظم الحريري، زوجة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قبل إطلالتها، أمس السبت، ضيفة على قصر الإليزيه في باريس، كانت مطلع الصيف الماضي، في حفل تخريج نجلها البكر حسام بمدارس نجد في مدينة الرياض. وكانت تلك إطلالة عائلية تقريبًا، لم تنشر صورها خارج ألبومات الأهل من آل الحريري والعظم.

قبل ذلك كانت لها في عام ،2015 إطلالة أوسع قليلًا في حفل زفاف شقيق زوجها، بهاء الدين الحريري. الحفل أقيم في جنوب فرنسا، وعمم بهاء صور فرح العائلة على حسابه في إنستغرام.

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