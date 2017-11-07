بعد اتهامات بالتحرش الجنسي والاغتصاب.. أكاديمية التلفزيون الأمريكية تطرد المنتج هارفي واينستين

المصدر: ا ف ب

طردت الأكاديمية الأمريكية للتلفزيون ،التي تمنح جوائز “ايمي”، المنتج الأمريكي هارفي واينستين، الذي تتهمه نحو 100 امرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي، وحتى الاغتصاب.

وأتى هذا القرار بعد إجراءات مماثلة اتخذتها “الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها المانحة” لجوائز “أوسكار” ،ونقابة منتجي هوليوود، منذ البدء عن كشف هذه الفضيحة ،التي ما تزال تفاصيلها تهز أوساط هوليوود.

وجاء في بيان للأكاديمية عمم على وسائل الإعلام: “بعد اجتماع ،عقد الاثنين، قررت إدارة أكاديمية التلفزيون ،طرد هارفي واينستين مدى الحياة”.

وفي بيانها دعمت الأكاديمية “كل الذين يكشفون عن التحرش بكل أشكاله، وكل الذين عانوا من هذه المشكلة”، واعتبرت أن “الأمثلة الكثيرة، التي تستمر بالانكشاف حول هذا السلوك الرهيب، تثير انزعاجًا عميقًا”.

ورُشح واينستين للفوز بـ17 جائزة “إيمي” في دورة العام 2017 في أيلول/سبتمبر، عن برنامجي “بروجيكت رانواي”و “بروجيكت غرينلايت”.

ولم ترد أكاديمية التلفزيون على الاتصالات للحصول على تعليق مباشر.