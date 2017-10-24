بالفيديو.. تعرّف على الموهبة الخفية لإيفانكا ترامب وزوجها كوشنر

تمتلك إيفانكا ترامب وزوجها كوشنر، مواهب أخرى بعيدًا عن الحياة السياسية، التي بدآها منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن “إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجها غاريد كوشنر موهوبان سرًا في لعب دور الخاطبة”.

وخلال مقابلة مع شون هانيتي ليلة أمس الإثنين، كشفت الابنة الأولى عن مهاراتها الخفية، قائلة إنها وزوجها نجحا في إقامة 7 زيجات حتى الآن.

وأضافت: “إنه غاريد وموهبتي السرية، الناس لا يدركون أننا لدينا مهارة خفية، نحن صُناع العديد من الزيجات”، مشيرة إلى أنهما نجحا في 7 زيجات دون طلاق.

وعبرت عن أملها في أن يستمرا في دورهما، قائلة: “نأمل من الله أن نستمر”.

ومن جانب آخر، دعمت إيفانكا ترامب خلال المقابلة خطة والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاقتطاع الضرائب من الأفراد والشركات في إطار مشروع إصلاح ضريبي كبير.

وذكرت أن الوقت حان لمساعدة العائلات الأمريكية في سوق عمل عالمية تتسم بالتنافسية، مشيرة إلى أن المقترح التشريعي يهدف إلى خلق وظائف جديدة ورفع معدل النمو في الولايات المتحدة، وتحسين الظروف المعيشية للطبقة المتوسطة.