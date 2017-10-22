“صباح الخير” تقود فلسطينيًا إلى قبضة شرطة الاحتلال

تسببت ترجمة خاطئة لمنشور كتبه عامل فلسطيني من مدينة القدس على موقع “فيسبوك” باحتجازه لدى شرطة الاحتلال الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الشاب الفلسطيني الذي يعمل في موقع بناء داخل مستوطنة “بيتار عيليت” جنوب شرق القدس، كتب الأحد الماضي، باللغة العربية كلمة “يصبحكم” (صباح الخير باللهجة الفلسطينية) عبر صفحته على “فيسبوك”، مرفقة بصورته إلى جانب جرافته التي يعمل عليها، إلا أن الترجمة الآلية الفورية للغة العبرية التي يتيحها موقع التواصل الاجتماعي أدت لمعنى آخر “يذبحهم”.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن الترجمة غير الصحيحة وصورة الرجل إلى جانب الجرافة أثار شكوك الشرطة، التي تعمل على مراقبة “فيسبوك”، بأن لديه نية بتنفيذ هجوم ما جعلها تحدد موقعه وتعتقله على الفور.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سمري، أنه تم توقيف العامل الفلسطيني للتحقيق معه بشبهة التحريض عبر صفحته على “فيسبوك”.

وأضافت سمري: “تم إطلاق سراحه فورا بعد دحض الشبهات”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أنشأت الشرطة الإسرائيلية وحدة لمراقبة موقع “فيسبوك” بهدف معرفة نوايا الشبان الفلسطينيين قبل تنفيذهم عمليات ضد إسرائيليين.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، آنذاك، أن الشرطة قررت إقامة قسم في دائرة الحرب الإلكترونية التابعة لها لمراقبة “النوايا” المستقبلية لمن يعتزم القيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وجاء القرار في أعقاب ملاحظة أن بعض منفذي العمليات كانوا قد نشروا على حساباتهم الشخصية على موقع “فيسبوك” نيتهم تنفيذ هذه العمليات، وفق ذات الصحيفة.

ويتهم الجانب الفلسطيني ومؤسسات حقوقية فلسطينية وأخرى تعمل داخل إسرائيل الجيش الإسرائيلي، باعتقال وإعدام شبان فلسطينيين ميدانياً بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.