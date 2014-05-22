الكويت.. صورة أم بالبكيني تحرمها من حضانة أولادها

قضت محكمة كويتية بحرمان أم من حضانة أبناءها بعد أن قدم زوجها السابق صورة للمحكمة تظهرها بالبكيني برفقة شاب على أحد الشواطئ.

وقدم الزوج للمحكمة مجموعة من الأدلة التي تدعم دعوى أقامها ضد طليقته لإثبات أحقيته بحضانة أبناءه، بينها الصورة التي تظهر الأم بالبكيني، على أحد السواحل البحرية في دولة أجنبية برفقة شاب غريب لا ترتبط معه بعلاقة شرعية.

وقال محامي الأب، يوسف حسين إن الأم رفعت دعوى ضد موكله بإثبات حضانتها لأبنائها، إلا أنه طالب بإسقاط الحضانة وضمها لموكله لعدم أمانتها على المحضونين، مستنداً على صور تم تقديمها إلى المحكمة تثبت تصرف الأم اللا أخلاقي، وأضاف المحامي أن الوالدة غير أمينة، وما أتت به من تصوير بتلك الطريقة ينم عن قلة الحياء وضعف في الخلق وانحراف في الطبع أفقدها الثقة في أمانتها وشرفها واستوجبت ازدراءها واحتقارها من المجتمع وفقاً لتقييمه لأفعالها أدبياً أو دينياً.