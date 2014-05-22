صور.. متحف للاستخبارات الأمريكية يعرض سلاح "بن لادن"

في مدينة "لانغلي" بفرجينيا يقبع متحف للاستخبارات الأمريكية لن يراه أحد سوى عناصرها، حيث تستعرض فيه الوكالة وثائق وأسلحة من التاريخ لموظفيها فقط في مركز جورج بوش للاستخبارات.

ويستعرض المتحف ممتلكات وتذكارات تعود للحرب العالمية الثانية، بما فيها سلاح زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، الرشاش الروسي من نوع AK 47، ومجسم صعير للمنزل الذي كان يقطنه في باكستان.

وعلى طريقة جيمس بوند يستعرض المتحف إنجازات جواسيس الاستخبارات الأميركية وأدواتهم التي استخدموها على مدى 70 عاما من التجسس.

ومن المعروضات الأخرى مثلا جهاز الاتصال "انيغما"، الذي كان يستخدمه أدولف هتلر للتواصل مع قواته المنتشرة في العالم قبل أن يفك البريطانيون شيفرته.

ويعرض أيضا مجسم لسمكة كان يستخدمها الأميركيون للتجسس رغم أن القيم على المعرض توني هيلي قال لقناة "NBC" إن مهمتها الحقيقة ما زالت سرية.

ويوجد طائرة تجسس استخدمت فوق فييتنام، ودولار فضي يحتوي على مايكروفيلم، وآلة بحجم البعوضة للتصوير والتجسس، ومجسمات حمام لالتقاط صور عن علو منخفض.

وفي الماضي استعرض المتحف أدوات مزيفة كان يستخدمها مؤلفو ومخرجو هوليود في أفلامهم السينمائية، من أهمها مثلا الأدوات التي استخدمها الممثل بن أفليك في فيلمه الأخير " آرغو" عن عملية تحرير جواسيس أميركيين من إيران.

ويستعرض المتحف أدوات تتمحور حول ملاحقة تنظيم القاعدة بشكل أساسي وسبل التجسس عليها، والتي استمرت لنحو 10 سنوات.