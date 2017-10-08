اليكساندرا شيشيكوفا.. أول ملكة جمال للعالم على كرسيّ متحرك

تُوّجت البلاروسية اليكساندرا شيشيكوفا، بلقب “ملكة جمال العالم” على كرسي متحرك، في الدورة الأولى من المسابقة التي نظمت ليلة السبت 7 أكتوبر/ تشرين الثاني في العاصمة البولونية فارسوفيا وارسو.

وتبلغ اليكساندرا شيشيكوفا، من العمر (23 عاماً)، وتدرس علم النفس والتربية الاجتماعية، وكان أبرز ما قالته في حفل التتويج: “حاربوا مخاوفكم”.

واحتلت لابوهانغ مونياستري، من جنوب أفريقيا، المركز الثاني، وأدريانا زاودزينسكا من بولونيا، المركز الثالث، إلا أن المرشحات صرحن للصحافة أن اللقب هو فوز لهن جميعاً، لأن المسابقة تعتبر تجربة رائعة حققت طموحهن، ومكنتهن من ربط علاقات جديدة.

وتعتبر هذه أول مسابقة ملكة جمال عالمية موجهة للفتيات المقعدات اللواتي يستعملن كراسي متحركة، نظمتها المؤسسة البولونية Jedyna Taka، وقالت ممثلتها وعضو لجنة التحكيم كاتارزينا بخصوص أهداف المسابقة:” الهدف من المسابقة هو تغيير صورة المرأة على كرسيّ متحرك، حتى لا يتم اختزالها في هذا المعطى، ومن أجل التنبيه إلى أن الكرسي المتحرك ما زال يعتبر بعيد المنال في بعض دول العالم”.