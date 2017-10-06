زوج الفنانة التركية بيلين كاراهان يحتفل بعيد ميلادها على طريقته الخاصة (صورة)

نشر رجل الأعمال التركي، بدري غونتاي، اليوم الجمعة، صورة عفوية خاصة تجمعه بزوجته الفنانة التركية المعروفة بيلين كاراهان، احتفالاً بعيد ميلادها.

وحظيت صورة السيلفي التي التقطها غونتاي بهاتفه النقال ونشرها عبر حسابه في “إنستغرام”، بتداول لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر للشهرة الواسعة التي تتمتع بها الفنانة بيلين التي بلغت اليوم الـ33 من عمرها.

وتمنى غونتاي لزوجته التي ارتبط بها في العام 2014، وزرق منها ولدان أطيب الأماني في تعليقه على الصورة التي ظهر فيها ضاماً زوجته إليه في مكان عام.

وتعرف الممثلة التركية بيلين كاراهان في العالم العربي باسم السلطانة مهرماه في إشارة لدورها في المسلسل التركي الشهير “حريم السلطان“.