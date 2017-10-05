“اسمعي”.. فيلم للكبار فقط في لبنان وللجميع بمصر

من بين 150 فيلمًا تشارك في الدورة رقم 33 من عمر مهرجان الإسكندرية السينمائي، يلفت الأنظار الفيلم اللبناني “اسمعي” للمخرج فيليب عرفتنجي، الذي اتهم في لبنان بالترويج للإباحية في مجتمع تحكمه العادات والتقاليد، ولتمرير الفيلم جرى حذف 8 دقائق ومنحه تصنيف للكبار فقط.

وبينما اعترضت الرقابة اللبنانية على الفيلم بسبب الإباحية احتضنته الرقابة على المصنفات الفنية في مصر وسمحت بعرضه كاملاً داخل مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي ستنطلق فعالياته ،مساء السبت المقبل.

وقال خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، “لا أعرف سبب الاندهاش أو إثارة الجدل، أفلام المهرجانات بشكل عام دائمًا ما تحتوي على مشاهد جريئة إلى حد كبير ،وقد استطلعت رأي الرقباء الذين شاهدوا الفيلم ،وأكدوا أنه فيلم عادي ويحتوي على مشاهد حميمة طبيعية ،ولكنها ليست صادمة ولا تستوجب منع الفيلم، ولذا تمت الموافقة على عرض الفيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي”.

وأبدى المخرج اللبناني فيليب عرفتنجي سعادته بعرض فيلمه “اسمعي” في مهرجان الإسكندرية دون حذف مشهد واحد، مضيفًا : “الفيلم يدور حول قصة حب والجنس شيء طبيعي في حياة البشر وفي قصص الحب، فلماذا الاندهاش، فالفن يعكس صورة الواقع بصدق وبشكل أمين”.

يذكر أن فيلم “اسمعي” من تأليف وإخراج فيليب عرفتنجي، وتدور أحداثه حول علاقة حب بين ممثلة شابة ومهندس صوت، ويؤكد محتوى العمل أن الحب شكل من أشكال المقاومة، والفيلم بطولة هادى بوعياش وروبي زعرور ويارا بو نصار.