الأمن السعودي يلاحق شابًا هدد بالاعتداء على النساء إذا قدن السيارات (فيديو)

بدأ رجال الأمن في السعودية، عملية بحث واسعة وسريعة عن شاب ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مهددًا بالاعتداء على النساء اللاتي سيقدن السيارات، في أول اعتراض علني فيما يبدو على السماح بمنحهن رخص قيادة.

وقالت إمارة المنطقة الشرقية، إن أمير المنطقة، سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وجه بضبط الشاب “الذي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتوعد السيدات اللاتي يقدن السيارات بالعنف وإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه”.

ونقلت تقارير محلية -أيضًا- عن مصدر في النيابة العامة قوله إن “النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، وجه بالقبض على الشاب”، مشددًا على أن النيابة العامة لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة”.

والشاب الذي تم تحديد مكانه في المنطقة الشرقية على ما يبدو، ظهر في مقطع الفيديو غاضبًا ومهددًا بحرق سيارة أي امرأة تتعطل سياراتها بسبب الإطارات.

ولم يتضح بعد إن كان الشاب الذي بدا في مقتبل العمر، جادًا في تهديده أم أن حديثه يندرج ضمن صور ومقاطع فيديو ساخرة وطريفة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين عقب السماح للنساء بقيادة السيارات بعد حظر استمر لعقود.

لكن الشاب أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، خصوصًا “تويتر” الذي يجمع ملايين المغردين السعوديين، حيث دخل الوسم (#مراهق_يهدد_النساء_بالعنف)، في قائمة “الترند” السعودي بسب كثرة التفاعل معه.

وكتب المحامي السعودي المعروف، عبدالرحمن اللاحم، معلقاً على الفيديو: “هذا المراهق إضافة إلى تحديه قرارات الدولة بالقوة؛ فإنه يشكل تهديدًا على الأمن والآمنين وحمايتهم من واجب أجهزة الأمن”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “كلي أمل بالأمير سعود بن نايف بأن يتصدى لهذا المراهق الذي يمارس التهديد بالعنف ضد نساء الوطن، هذا خطر”.

وعلق الإعلامي السعودي سلمان الدوسري على تهديدات الشاب، قائلًا: “لكل فعل سيئ عقابه وجزاؤه.. عندما تقدِم على انتهاكٍ ما تأكد أنك تتحمل العواقب، القانون لن يسمح لك بذلك بعد اليوم”.

وبشأن العقوبة التي يمكن أن يتلقاها هذا الشاب، قال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، خالد الفاخري: “وفق نظام الجرائم المعلوماتية تكون غرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو سجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو كليهما”.

وقال مغردون سعوديون إن الشاب من حفر الباطن، وقد تم القبض عليه بالفعل.