صور .. فيفي عبده تستعرض أنوثتها بملابس ساخنة

في محاولة لجذب انتباه جمهورها، والتأكيد على أنها مازلت تمتلك أنوثة طاغية، نشرت الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور الجديدة الساخنة، التي تحاول من خلالها استعراض أنوثتها .

وارتدت فيفي عبده في الصور "بلوزة" سوداء تكشف عن صدرها، كما ارتدت "بنطلونا" ضيقا، وفي صور أخرى ارتدت "بنطلونا" أقرب إلى "الشورت" .

يذكر أن فيفي عبده تواصل حاليا تقديم برنامج "أحلى مسا" على قناة "إم بي سي مصر" مع الفنان هشام عباس، فيما تغيب عن المنافسة الدرامية في رمضان، بسبب تأجيل مسلسلها "مولد وصاحبه غايب" مع هيفاء وهبي.