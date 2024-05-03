سعودي يطلق النار من سلاح ناري بمكان عام في تبوك (فيديو)

أعلن حساب "الأمن العام" التابع لوزارة الداخلية السعودية، الخميس، إلقاء القبض على سعودي بعد إطلاقه النار من سلاح ناري في مكان عام بمنطقة تبوك.

وألقت دوريات الأمن في منطقة تبوك القبض على المواطن السعودي بعد ظهوره في مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً.

وأكد الأمن العام السعودي أن المواطن مطلق النار عرض حياة الآخرين للخطر وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ونوهت الداخلية السعودية إلى أنه تجري حالياً عمليات البحث عن الشخص الذي قام بتوثيق ونشر المحتوى عبر لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة.