نشوب حريق في قطار للمسافرين قرب طهران (صور)
نشب حريق وصفته بعض وسائل الإعلام بـ"الكبير" في قطار للمسافرين بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما ذكر مسؤول محلي.
وقال رئيس إدارة الإطفاء في مدينة برديس التابعة لمحافظة البرز شمال إيران، حسين عاشوري، لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية "نشب صباح اليوم حريق في قطار كان متجهًا إلى العاصمة طهران"، مضيفًا أنه "لم يرد إلينا أي معلومات عن وقوع إصابات بين الركاب".
وأوضح عاشوري أن "هذا الحادث وقع في منطقة سارهداباد بمدينة فرديس، وتم إرسال 15 فريقًا عملياتيًّا إلى الحادث"، مشيرًا إلى أن الحريق "نشب في منطقة المحرك والتزود بالوقود بالقطار".
وأفادت وكالة أنباء "آخر الأخبار" الإيرانية نقلاً عن مصادر طبية عن وقوع إصابات أغلبها طفيفة جراء هذا الحريق بين الركاب، مشيرة إلى أن عددًا منهم جرى نقلهم إلى المستشفى.
وتظهر الصور التي نشرتها وكالة أنباء "ركنا" المحلية الإيرانية، نزول جميع المسافرين من هذا القطار، فيما تتصاعد أعمدة الدخان منه.