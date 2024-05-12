نشوب حريق في قطار للمسافرين قرب طهران (صور)

وأفادت وكالة أنباء "آخر الأخبار" الإيرانية نقلاً عن مصادر طبية عن وقوع إصابات أغلبها طفيفة جراء هذا الحريق بين الركاب، مشيرة إلى أن عددًا منهم جرى نقلهم إلى المستشفى.

وتظهر الصور التي نشرتها وكالة أنباء "ركنا" المحلية الإيرانية، نزول جميع المسافرين من هذا القطار، فيما تتصاعد أعمدة الدخان منه.