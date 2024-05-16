مدير "روتانا" يكشف تطورات الوضع الصحي لعبد الله الرويشد‎

وتعرَّض عبد الله الرويشد، في فبراير/شباط الماضي، لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكشف ملك أحمد، وكيل أعمال الرويشد، آنذاك عبر منصة "إكس"، أن الأطباء منعوا الزيارة عن الفنان حاليًا، لحاجته التامة إلى الراحة.

وتابع مطمئنًا جمهور الرويشد الكبير في العالم العربي: "إن شاء الله أموره طيبة، وكل شيء مستقر".

كما أكد مشاري بويابس، صديق الفنان الرويشد، منع الزيارة عنه، بعد أن نفى سابقًا تعرضه لجلطة دماغية.

يذكر أن الحساب الرسمي لـ "روتانا لايف" على منصة "إكس" قد أعلن، مؤخرًا، عن سفر الفنان الكويتي عبد الله الرويشد إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها.

وكتب مسؤول صفحة "روتانا لايف": "سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد يستكمل رحلة علاجه في ألمانيا، سائلين المولى له الصحة والعافية، وأن يعود لمحبيه في القريب العاجل".