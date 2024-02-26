قطار يقطع 70 كيلومترا دون سائق في الهند

أعلنت هيئة السكك الحديد الهندية، الإثنين، أنها أمرت بإجراء تحقيق بعد أن اجتاز قطار شحن مسافة 70 كيلومترا من دون سائق في شمال البلاد.

وقال الناطق باسم هيئة "نورذيرن ريلويز"، ديباك كومار، لوكالة "فرانس برس" في اليوم التالي للحادث: "لقد أمرنا بإجراء تحقيق"، لافتاً إلى عدم تسجيل إصابات.

وسافرت نحو خمسين عربة محملة بالحصى، الأحد، منفردة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، من ولاية جامو وكشمير الشمالية إلى البنجاب في شمال البلاد، قبل أن تعترض طريقها كتل خشبية موضوعة على السكك الحديد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع بعد مغادرة القطار محطة جامو، حيث كان متوقفا للسماح بتغيير الطاقم. وبعد وقت قصير من نزول السائق وزميله، بدأ القطار بالتنقل وحده على المنحدر. وقد أُغلقت كل التقاطعات بين السكك والطرقات على مسار القطار لمنع وقوع أي حوادث.