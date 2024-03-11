احتجاجات مؤيدة لفلسطين تلقي بظلالها على حفل الأوسكار‎

تواجد المئات من المحتجين المناصرين للفلسطينيين، الذين يعتريهم الغضب جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، بالتزامن مع وصول النجوم للسير على السجادة الحمراء لحضور فعاليات توزيع جوائر الأوسكار، اليوم.

وردد المحتجون، مع بدء توافد النجوم هتافات مناهضة للحرب وأبطأوا حركة المرور في الشوارع المحيطة بمسرح دولبي في هوليوود. وكُتب على إحدى اللافتات "في أثناء مشاهدتكم، تتساقط القنابل".

وقالت زينب نصرو (38 عاماً) التي تدير عملاً خاصاً: "تجري فعاليات الأوسكار في أثناء قتل الأشخاص وقصفهم".