البلوغر المصرية هدير عبد الرازق تدافع عن نفسها

أدلت البلوغر المصرية المعروفة هدير عبد الرازق بأقوالها أمام جهات التحقيق في قضية اتهامها ببث مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتخدش الحياء العام من خلال إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت هدير أنها تحاول التعرف على الكثير من الأشخاص، لاسيما الأثرياء، عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق "مصالح مادية" دون أن تتورط في علاقات جنسية بمقابل مادي.

وقالت في محضر التحقيق "أنا أقوم بنشر فيديوهات عادية وليس فيها تحريض على الفسق والفجور، وأستخدم السوشال ميديا لكسب الأموال، لكن ذلك عن طريق ترويجي لبيع الملابس النسائية".

وأضافت "مش بعمل حاجه غلط، أنا بصرف على نفسي من الفلوس اللي بكسبها من السوشال ميديا بعد أزمة طلاقي الشهيرة، حيث قررت دخول عالم عرض الأزياء مقابل الحصول على مبالغ مالية من ملاك المحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس النسائية بجميع أنواعها".

ونفت هدير أن يكون سبق لها أن تم القبض عليها في قضايا منافية للآداب العامة.