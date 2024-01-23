مصدر ينفي وفاة مرضى بمستشفى مصري بسبب انقطاع الكهرباء

جاء ذلك بعد أن أثار منشور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يفيد بوفاة جميع مرضى قسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات في مصر؛ ما أدى لدب الذعر بين الأهالي.

وأهابت وزارة الصحة والسكان المصرية بالمواطنين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.