مصدر ينفي وفاة مرضى بمستشفى مصري بسبب انقطاع الكهرباء
نفى مصدر طبي مصري، الأنباء المتداولة حول وفاة جميع مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن هذه الأخبار تتعلق بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية بتاريخ 12 شباط/ نوفمبر 2023 وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي والأكسجين، ولا علاقة له بمصر.
جاء ذلك بعد أن أثار منشور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يفيد بوفاة جميع مرضى قسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات في مصر؛ ما أدى لدب الذعر بين الأهالي.
وأهابت وزارة الصحة والسكان المصرية بالمواطنين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.