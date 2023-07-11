بعد 23 عامًا.. ضبط هارب قتل شخصًا "دهسًا" في الأردن

أعلنت أجهزة الأمن الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص هارب قتل شخصًا آخر دهسًا بسيارته قبل 23 عامًا قبل فراره من المكان، وإحالته إلى القضاء.

وأوضح المتحدث باسم الأمن العام أن "معلومات جديدة وردت للأمن العام حول حادث الدهس الذي حدث في العام 2000 في محافظة إربد شمال العاصمة الأردنية عمان، إذ إنّ مركبة مجهولة قامت بدهس أحد الأشخاص، ما أدى إلى وفاته، وذلك أثناء مسيره بالشارع العام، ولاذت بالفرار من المكان".

وقال في بيان اطلع عليه "إرم نيوز"، إن "فرق التحقيق تابعت ما ورد من معلومات وخيوط جديدة في القضية ومراجعة السّجلات التحقيقية وسجلات الترخيص، لتقودهم في النهاية لتحديد المركبة والشّخص الذي ارتكب الحادث".

وأكّد أنه "جرى إلقاء القبض على المشتبه فيه واعترف أنّه وقبل 23 عامًا وأثناء مسيره بالمركبة برفقة أحد أقاربه قام بدهس المتوفَّى ولم يقم بإسعافه، واتّفق مع قريبه على عدم الإبلاغ عن الحادث وجرت إحالته والأوراق التحقيقية للقضاء".