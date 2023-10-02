تحقيق صادم.. مئات الأطفال يموتون بغرف الطوارئ في أمريكا

كشف تحقيق صادم نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن مئات الأطفال يموتون أو يُصابون بجروح خطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام، بعد نقلهم إلى غرف الطوارئ في المستشفيات التي تفتقر إلى الاستعدادات الكافية لعلاجهم.

وقالت الصحيفة، إن نحو 14% فقط من أقسام الطوارئ في جميع أنحاء البلاد تم اعتمادها على أنها جاهزة لعلاج الأطفال، أو أنها مستشفيات أطفال متخصصة في علاج المرضى الصغار.