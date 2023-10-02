تحقيق صادم.. مئات الأطفال يموتون بغرف الطوارئ في أمريكا
كشف تحقيق صادم نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن مئات الأطفال يموتون أو يُصابون بجروح خطيرة في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام، بعد نقلهم إلى غرف الطوارئ في المستشفيات التي تفتقر إلى الاستعدادات الكافية لعلاجهم.
وقالت الصحيفة، إن نحو 14% فقط من أقسام الطوارئ في جميع أنحاء البلاد تم اعتمادها على أنها جاهزة لعلاج الأطفال، أو أنها مستشفيات أطفال متخصصة في علاج المرضى الصغار.
وأضافت الصحيفة، أن المستشفيات والجهات التنظيمية لم تفعل سوى القليل لضمان استعداد غرف الطوارئ لعلاج الأطفال في حالات الطوارئ، في حين أثبت الباحثون أن اتخاذ الخطوات الأساسية يمكن أن ينقذ الأرواح.
وأشارت إلى أنه توفي نحو 1440 طفلًا في الفترة من 2012 إلى 2017 لأن غرف الطوارئ التي عالجتهم لم تكن مستعدة بشكل جيد، وفقًا لدراسة أجريت على 983 حالة طوارئ نشرتها JAMA Network Open في يناير 2023.
وتابعت الصحيفة، أن الآباء في العديد من الولايات، لا يستطيعون اتخاذ قرار مستنير بشأن المكان الذي سيأخذون طفلهم إليه في حالات الطوارئ الطبية.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية