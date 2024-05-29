في مشهد صادم.. صاعقة تضرب 3 أطفال على أحد شواطئ بورتوركيو(فيديو)

نُقل 3 أطفال إلى المستشفى بعد أن ضربتهم صاعقة على أحد شواطئ بورتوريكو شمال شرق البحر الكاريبي يوم الاثنين الماضي.

وقالت صحيفة "ديلي بيست" إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا، كانوا يقفون على الشاطئ أثناء الطقس العاصف في مدينة إيزابيلا الساحلية حين ضربتهم الصاعقة.

وتُظهر اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضربة البرق التي انفجرت قبل أن ينهار الأطفال الثلاثة في وقت واحد.

ويمكن رؤية أفراد الأسرة والمارة في مقطع فيديو منفصل وهم يحاولون يائسين إنعاش الأطفال قبل وصول فرق الإنقاذ.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه تم نقل الأطفال جميعًا إلى مستشفى في بلدة أغواديلا، وأن أحدهم بحالة خطيرة، دون الكشف عن المزيد من المعلومات.