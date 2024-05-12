الأمير هاري وميغان يعقدان شراكة رياضية في نيجيريا
كشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل النقاب، الأحد، عن شراكة رياضية لتمكين الشباب بين مؤسستهما "آرتشويل"، ومؤسسة "جيانتس أوف أفريكا" غير الربحية، خلال زيارتهما مدينة لاجوس، مركز نيجيريا التجاري.
ويزور دوق ودوقة ساسكس الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا للمرة الأولى، بدعوة من رئيس أركان الدفاع النيجيري.
وشهد الزوجان تدريبات على كرة السلة شارك فيها الأمير هاري في مدرسة إيلوبيجو سينيور جرامر في لاجوس.
وقال الأمير: "ما تفعلونه هنا يا رفاق في جيانتس أوف أفريكا مذهل حقا.. إن قوة الرياضة يمكن أن تغير حياة الناس؛ فهي تجمع الناس معا وتخلق مجتمعا لا توجد فيه حواجز، وهذا هو أهم شيء".
وستبني مؤسستا آرتشويل وجيانتس أوف أفريكا ملعبًا لكرة السلة في العاصمة أبوجا.
وقال ماساي أوجيري، نجم فريق "تورونتو رابتورز" السابق، ورئيس جيانس أوف أفريكا، إن المنظمة تسعى للوحدة بين المجتمعات والنهوض بالشبان من خلال الرياضة، خصوصا كرة السلة.
وقالت ميغان إنها سمعت للمرة الأولى عن جيانتس أوف أفريكا في أثناء وجودها في تورونتو، حيث عاشت 7 سنوات بينما كانت تؤدي دورا في المسلسل الدرامي التلفزيوني الناجح (سوتس).
وأضافت: "لم أتصور مطلقا أننا سنأتي هنا بعد كل هذه السنوات لدعم توسيع هذه المنظمة الرائعة".
ويختتم هاري وميغان زيارتهما إلى لاجوس بحضور حفل استقبال في إحدى الجمعيات الخيرية المحلية.