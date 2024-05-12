الأمير هاري وميغان يعقدان شراكة رياضية في نيجيريا

كشف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل النقاب، الأحد، عن شراكة رياضية لتمكين الشباب بين مؤسستهما "آرتشويل"، ومؤسسة "جيانتس أوف أفريكا" غير الربحية، خلال زيارتهما مدينة لاجوس، مركز نيجيريا التجاري.

ويزور دوق ودوقة ساسكس الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا للمرة الأولى، بدعوة من رئيس أركان الدفاع النيجيري.

وشهد الزوجان تدريبات على كرة السلة شارك فيها الأمير هاري في مدرسة إيلوبيجو سينيور جرامر في لاجوس.

وقال الأمير: "ما تفعلونه هنا يا رفاق في جيانتس أوف أفريكا مذهل حقا.. إن قوة الرياضة يمكن أن تغير حياة الناس؛ فهي تجمع الناس معا وتخلق مجتمعا لا توجد فيه حواجز، وهذا هو أهم شيء".

وستبني مؤسستا آرتشويل وجيانتس أوف أفريكا ملعبًا لكرة السلة في العاصمة أبوجا.