نجمة مسلسل "غزالي المدلل" تتعرض لـ"موقف غريب"

كشفت نجمة مسلسل "غزالي المدلل" جيسيكا جانينج عن تعرضها لموقف غريب، إذ صرخت امرأة في وجهها في الشارع اعتقادًا منها بأنها تلاحقها.

وأوضحت جيسيكا، التي تلعب دور المطاردة المهووسة "مارثا" في المسلسل، أن الحادثة وقعت بعد دقائق فقط من مشاهدة المرأة للحلقة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قالت جيسيكا، البالغة من العمر 38 عامًا، إن هذا الموقف جعلها تدرك مدى تأثير المسلسل، وأشارت إلى أنها تفهمت رد فعل المرأة، إذ كانت قد شاهدت للتو الحلقة السابعة ما أثار ذعرها عندما رأتها أمام منزلها.