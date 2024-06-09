نجمة مسلسل "غزالي المدلل" تتعرض لـ"موقف غريب"
كشفت نجمة مسلسل "غزالي المدلل" جيسيكا جانينج عن تعرضها لموقف غريب، إذ صرخت امرأة في وجهها في الشارع اعتقادًا منها بأنها تلاحقها.
وأوضحت جيسيكا، التي تلعب دور المطاردة المهووسة "مارثا" في المسلسل، أن الحادثة وقعت بعد دقائق فقط من مشاهدة المرأة للحلقة الأخيرة.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قالت جيسيكا، البالغة من العمر 38 عامًا، إن هذا الموقف جعلها تدرك مدى تأثير المسلسل، وأشارت إلى أنها تفهمت رد فعل المرأة، إذ كانت قد شاهدت للتو الحلقة السابعة ما أثار ذعرها عندما رأتها أمام منزلها.
في المسلسل، تجسد جيسيكا شخصية "مارثا" التي تقضي أيامًا في مراقبة ضحيتها، واستند مؤلف المسلسل، ريتشارد جاد، إلى تجربته الشخصية مع مطاردة امرأة تعرف عليها في الحانة التي كان يعمل فيها، كما يظهر في المسلسل تعرض الضحية دوني، الذي يؤدي دوره ريتشارد، لاعتداء جنسي من قبل كاتب تلفزيوني، وهو مشهد مستند إلى أحداث حقيقية.
أعربت جيسيكا عن فخرها بريتشارد لأنه ألهم ضحايا الاعتداء الجنسي الآخرين لطلب المساعدة، وذكرت أن مؤسسة "We Are Survivors" الخيرية شهدت زيادة بنسبة 200٪ في رسائل البريد الإلكتروني منذ عرض المسلسل، إذ أشار 55٪ من المتواصلين إلى أن المسلسل كان السبب في اتخاذهم هذه الخطوة.
وأكدت جيسيكا على أهمية الحديث المفتوح عن هذه القضايا، مشيدة بشجاعة ريتشارد في تقديم القصة بصدق. وأعربت عن سعادتها بالنجاح العالمي الذي حققه المسلسل، مؤكدة أنها لم تتوقع هذا الانتشار الواسع.