قانون الزواج المدني لغير المسلمين يدخل حيز التنفيذ في الإمارات

ويعتبر القانون الجديد، امتدادا لنظام الزواج المدني في إمارة أبوظبي، والذي تم بموجبه عقد قران نحو 5 آلاف من الأجانب غير المسلمين في محاكم الأسرة بالإمارة خلال العام الماضي بحسب صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية.

وقالت "ليز نونيز" من الباراغواي وهي عاملة في مجال تنظيم حفلات الزفاف للصحيفة: "أي شيء يُسهل زواج المغتربين غير المسلمين هنا هو موضع ترحيب .. هذه أخبار إيجابية لأنها ستسمح للمزيد من الأشخاص الذين يعيشون هنا بالزواج مدنيا في المحاكم".

وقانون الأسرة الجديد في الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير الجاري، يغطي مسائل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.

ومن المتوقع أن يندفع كثيرون لحجز مواعيد بالمحاكم المدنية في الإمارات، لأن القانون الجديد يسهل زواج الأجانب على أرض الدولة، بدلا من السفر إلى بلاد أخرى تسمح بالزواج المدني.