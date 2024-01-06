"عرض سماوي مذهل".. الأرض على موعد مع كسوف كامل في أبريل

ينتظر النصف الغربي من العالم حدثًا فلكيًّا استثنائيًّا في عام 2024، حيث يتوقع حدوث كسوف شمسي كامل، يمتد عبر أجزاء مختلفة من المكسيك، فالولايات المتحدة، إلى أجزاء من كندا، بحسب موقع "يو إس أي توداي".

ويُتوقع أن يمنح هذا الحدث الفلكي الاستثنائي الوشيك، فرصة نادرة لمشاهدة محاذاة نادرة للقمر والأرض والشمس، كونه أول كسوف شمسي كامل في تلك المنطقة منذ عام 2017.

وكشف الموقع الأمريكي أن التوقعات تشير إلى أن الكسوف الكلي سيحدث في 8 أبريل، ليصنع مشهدًا بصريًا رائعًا، إذ يصبح قرص الشمس، المخفي عادةً بسبب وهجها، مرئيًّا أثناء التعتيم المؤقت.

وبينما كان كسوف عام 2023 حلقيًّا وأدى إلى ظهور "حلقة النار" نتيجةً لموقع القمر، سيكون الكسوف في عام 2024 مميزًا بغمر المناطق بالظلام الدامس؛ ما يوفر تجربة سماوية فريدة واستثنائية.