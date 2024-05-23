السعودية هدى العبيداء تخطف الأضواء بتخرجها الجامعي في عمر 62 عامًا (فيديو)

خطفت سيدة سعودية، تبلغ من العمر 63 عامًا، الأضواء في حفل تخرج جامعي نظمته جامعة حائل لطلابها بعدما حازت شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في علم النفس من بين زميلاتها اللاتي بعمر أصغر أبنائها.

وظهرت هدى العبيداء في حفل التخرج برفقة أبنائها، وبعد التكريم، حظيت بمقابلة تلفزيونية، بينما أثنى عليها أمير منطقة حائل، عبدالعزيز بن سعد، والتقط معها الصور التذكارية.