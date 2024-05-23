السعودية هدى العبيداء تخطف الأضواء بتخرجها الجامعي في عمر 62 عامًا (فيديو)
خطفت سيدة سعودية، تبلغ من العمر 63 عامًا، الأضواء في حفل تخرج جامعي نظمته جامعة حائل لطلابها بعدما حازت شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في علم النفس من بين زميلاتها اللاتي بعمر أصغر أبنائها.
وظهرت هدى العبيداء في حفل التخرج برفقة أبنائها، وبعد التكريم، حظيت بمقابلة تلفزيونية، بينما أثنى عليها أمير منطقة حائل، عبدالعزيز بن سعد، والتقط معها الصور التذكارية.
وتقول الأم الخريجة، إنها حققت حلمها بعد 40 عامًا من التفرغ في المنزل لأسرتها، وبدت غير مصدقة بأنها تقف على منصة التخرج، وبتقدير وضعها بين الأوائل المتفوقين.
كما أشارت العبيداء إلى ردود الفعل السلبية التي واجهتها في مسيرتها الدراسية، وبينها: "قيل لي تخرجت متأخرة وبعد تخرجك مباشرة ستتقاعدين".
ولم توضح العبيداء ما إن كانت ستقف عند حد البكالوريوس في مشوارها الدراسي؟، أم أنها ستكمل مراحل الدراسات العليا على خطى أكبر أبنائها، مدرس اللغة الإنكليزية في الجامعة؟.
وبجانب كونها نجمة حفل التخرج من بين الشابات الحاضرات، كانت العبيداء نجمة في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تلقت سيلاً من تهاني مواطنيها الذين أثنوا على عزيمتها وإصرارها في تحقيق حلمها الدراسي.
وقالت الكاتبة السعودية، الدكتورة هتون أجواد الفاسي، في تهنئة للعبيداء "ألف مبروك يا هدى.. رفعت راس آل العبيداء وحائل وكل نساء المملكة، ما شاء الله عليك!، فعلاً ملهمة كما قالت العزيزة نورة الشهيل".