فوائد صحية لـ "ميكروبات التربة" وتوصية بإدراجها ضمن النظام الغذائي

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من معهد الموارد الطبيعية الفنلندي الضوء على غياب ميكروبات التربة في النظام الغذائي، والميكروبات المعوية للعديد من الأفراد؛ ما يشير إلى آثار صحية محتملة.

وبحسب دراسة نشرها موقع "yle" الفنلندي، فإنه تم ربط الخلل في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الأمعاء الالتهابية واضطرابات الجهاز العصبي المركزي والحساسية.

ومع ذلك، فإن إدراج ميكروبات التربة في المبادئ التوجيهية الغذائية يمكن أن يخفف من هذه المخاطر الصحية.