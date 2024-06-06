الجزائر.. التحقيق في أمر قناة تلفزيونية أساءت لإمام مسجد شهير

فتحت السلطات الجزائرية تحقيقًا في احتمال تورط قناة تلفزيونية بعد إذاعتها لبرنامج أساء إلى إمام المسجد والداعية الجزائري المعروف عمر بن زاوي، من خلال استضافة شخص اتهم الإمام بالاستيلاء على أموال تبرعات مخصصة لابنة هذا الشخص، وهو ما اتضح لاحقًا أنها اتهامات باطلة تراجع عنها صاحبها.

وأصدرت سلطة ضبط السمعي البصري، بيانًا حول برنامج "خليها على ربي" الذي يبث على قناة "النهار" جاء فيه: "بادرنا دون تلقي شكوى بالاستماع إلى الأطراف المعنية بقضية الحصة التي بثت على قناة النهار التي عرضت فيها ادعاءات والد طفلة يواجه فيها إمامًا بشأن عملية جمع التبرعات لمعالجة ابنته".

وأضاف البيان: "البرنامج التلفزيوني (خليها على ربي) على قناة النهار، أثار جدلًا وناقش قضية اجتماعية أثارت سجالًا حادًّا في وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما راج عنه مغالطات وغموض".

وتابع البيان: "نوضح للرأي العام بأننا نُراقب دومًا وتلقائيًّا البرامج التلفزيونية عقب بثها وننظر في الوقائع المسجل فيها تجاوزات بمبادرة منا أو بناء على شكوى أطراف".

وأردف: "يجري التحقيق بعناية لفهم جميع الجوانب المتعقلة بالقضية والنظر بما تقتضيه الإجراءات والحكمة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل بغية إصدار قرارات مؤسسة وقطعية ستتخذ على ضوئها السلطة قرارها النهائي".

وختم البيان: "النقاشات العامة حول القضايا الاجتماعية في جميع الوسائل السمعية البصرية تقتضي الحرص الشديد على الموضوعية واحترام المعايير الأخلاقية والقانونية".