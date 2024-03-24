هجوم واسع على ممثل مصري سخر من نقد الجمهور
تعرض الممثل المصري محمود الليثي لهجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب سخريته وهجومه على جمهور انتقد بعض المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني الحالي.
وخرج محمود الليثي في فيديو عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، انتقد خلاله حديث الجمهور حول أعمال تتصدر التريند، وقال: "كلها بقت نقاد ومحللين فنيين، ده النقاد نفسهم ما بينقدوش غير لما يشاهدوا المسلسل كله، كلنا بقينا جامدين خلاص؟ كلنا بقينا بنحلل؟ أصل التاريخ بيقول إن حسن الصباح كان قريب من نظام الملك".
وأضاف الليثي: "ليه، ما تتفرج ياعم وانت ساكت، عجبك عجبك ما عجبكش خلاص احنا بشر عاديين خالص".
وشن نشطاء مواقع التواصل هجوما ضاريا على الممثل المصري الذي نعتوه بـ "الكومبارس"، بسبب ما وصفوه بـ إهانة الجمهور.
وكتب أحمد الفقي عبر فيسبوك: "الأستاذ محمود الليثي اللي عمره الفني خمس دقايق طالع في ڤيديو بيقول للجمهور اتفرج وانت ساكت، وبيسخر قائلًا "كلها بقيت نقاد"، أستاذ محمود واللي زيه من فناني آخر زمن مش عايزين يفهموا أنهم بيقدموا أعمالهم الفنية النص كم للجمهور أصلًا مش لنفسهم، وبالتالي من الطبيعي أن الجمهور ده يقول رأيه وينتقد، ده حق أصيل للجمهور ونتيجة منطقية لماهية الفنون".
وأضاف: "عمركم ما هتلاقوا ممثل حقيقي ومثقف من أول الريحاني وعبدالوارث عسر ومرورًا بالمليجي وعمر الشريف وفاتن حمامة وسعاد حسني وانتهاءً بأحمد زكي ونور الشريف وإمام وعبدالعزيز والفخراني بيطلعوا يهاجموا انتقاد الجمهور حتى لو نقده متجاوز".
واستشهد الصحفي المصري محمد غالب بمقولة لـ "خواكن فينيكس" والذي يقول فيها: "لا أعتقد أبداً أنني جيد فى أي شيء أقوم به، وأعتقد أنه كان يمكنني دائماً القيام بالأفضل، وأعلم ضعفي. ولم أكن أبداً مثالياً"، محمود الليثي: "اتفرجوا عليا وانتوا ساكتين"، في استنكار لمقالة الأخير.
وقالت ناشطة أخرى: "الكومبارس ده طالع يقول للجمهور اتفرج وانت ساكت، يا ابني ده انت الناس لسه بتتلخبط في اسمك اللي داخل في شراكة مع المطرب محمود الليثي، يا ابني ده احنا بنُعصر على نفسنا ليمونة عشان نشوف أمثالكم!".
ويشارك الفنان محمود الليثي في الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل "محارب"، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن رداد وأحمد زاهر وسلوى عثمان وغيرهم.