هجوم واسع على ممثل مصري سخر من نقد الجمهور

وخرج محمود الليثي في فيديو عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، انتقد خلاله حديث الجمهور حول أعمال تتصدر التريند، وقال: "كلها بقت نقاد ومحللين فنيين، ده النقاد نفسهم ما بينقدوش غير لما يشاهدوا المسلسل كله، كلنا بقينا جامدين خلاص؟ كلنا بقينا بنحلل؟ أصل التاريخ بيقول إن حسن الصباح كان قريب من نظام الملك".

وأضاف الليثي: "ليه، ما تتفرج ياعم وانت ساكت، عجبك عجبك ما عجبكش خلاص احنا بشر عاديين خالص".

وشن نشطاء مواقع التواصل هجوما ضاريا على الممثل المصري الذي نعتوه بـ "الكومبارس"، بسبب ما وصفوه بـ إهانة الجمهور.

وكتب أحمد الفقي عبر فيسبوك: "الأستاذ محمود الليثي اللي عمره الفني خمس دقايق طالع في ڤيديو بيقول للجمهور اتفرج وانت ساكت، وبيسخر قائلًا "كلها بقيت نقاد"، أستاذ محمود واللي زيه من فناني آخر زمن مش عايزين يفهموا أنهم بيقدموا أعمالهم الفنية النص كم للجمهور أصلًا مش لنفسهم، وبالتالي من الطبيعي أن الجمهور ده يقول رأيه وينتقد، ده حق أصيل للجمهور ونتيجة منطقية لماهية الفنون".