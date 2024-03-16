الإسكندرية.. هدية الإسكندر الأكبر إلى العالم (صور)

هي ثغر البحر الأبيض المتوسط الباسم وابنته المدللة على مر العصور، تغنى بها الشعراء، ووقع في غرامها الأدباء والفلاسفة من جميع أنحاء العالم. تحتوى دروبها وأزقتها على بصمات وطبقات متراكمة لحضارات وثقافات توالت عليها، وكأنها أميرة مزهوة تخبىء التاريخ تحت وسادتها.

ويمزج ماضيها العريق بين حضارات الإغريق، والرومان، والفراعنة، والبطالمة، والعرب، في سبيكة فريدة من نوعها. أسسها أشهر الفاتحين في العالم القديم الإسكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد، عن طريق ردم جزء من المياه يفصل بين جزيرة ممتدة أمام ساحل المتوسط تدعى "فاروس"، فيها ميناء عتيق وقرية صغيرة تسمى "راكتوس" أو "راقودة"، لتظل عاصمة مصر الأولى حتى الفتح العربي، وهدية القائد العسكري النابغة إلى العالم.