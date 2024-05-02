بعد قضية الصور المعدلة.. الأمير ويليام وزوجته كيت ينشران صورة لابنتهما
نشر الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون صورة لابنتهما الأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها التاسع، اليوم الخميس.
وفي الصورة التي التقطتها والدتها أميرة ويلز في الأيام القليلة الماضية، تظهر شارلوت، ثاني أطفال الزوجين، وهي تبتسم بسعادة في حديقة منزلهما في وندسور.
ووفق ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، كتب الزوجان على حسابهما على إكس: "عيد ميلاد تاسع سعيد للأميرة شارلوت!... شكرًا على كل الرسائل الطيبة اليوم".
وأصبح نشر الصور التي تلتقطها كيت المولعة بالتصوير تقليدًا لقصر كنزنجتون في لندن للاحتفال بأعياد الميلاد والمناسبات العائلية الأخرى.
لكن ذلك تسبب بضجة واسعة في أنحاء المملكة المتحدة على خلفية اكتشاف تعديلات على صور للعائلة المالكة، ما أدى بوسائل إعلام عريقة لسحبها والاعتذار عنها.
وتأتي الاتهامات للعائلة المالكة بتعديل الصور بعد متاعب جمة واجهت أميرة ويلز، خاصة بعد اختفائها عدة أشهر لتنتشر الأقاويل بعدها، قبل أن تخرج للعلن وتكشف عن إصابتها بمرض السرطان.