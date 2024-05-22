تيسير فهمي تنجو من حادث تصادم في مصر (صورة)

نجت الفنانة المصرية تيسير فهمي من حادث سير، نتج عقب اصطدام سيارتها بسيارة أخرى على أحد الطرق في مصر.

ونشرت تيسير فهمي صورة للأضرار التي لحقت بسيارتها، وكتبت: " قدر الله وما شاء فعل"، وحرص متابهوها على تمنى السلامة لها.

وكشفت تيسير فهمي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنها بخير ولم تتعرض لأي مكروه، كاشفة تفاصيل الحادث.

وأوضحت أن السائق الخاص بها أثناء سيره في طريق منحدر اصطدمت بسيارتها سيارة أخرى، لافتة إلى أنه لم يتعرض أحد لأي إصابات، وأن الأمر اقتصر على تلفيات في السيارتين فقط، حسب قولها.