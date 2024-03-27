بسبب معجون طماطم.. مشهورة مهددة بالسجن 7 سنوات
تواجه مشهورة نيجيرية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات؛ بسبب كتابتها مراجعة انتقادية سلبية لمعجون طماطم، بعد أن اتهمها صانعوها في التسبب بالحاق الضرر بمبيعاتهم.
وتواجه "شيوما أوكولي"، وهي سيدة أعمال شهيرة على مواقع التواصل تبلغ من العمر 39 عامًا ومقيمة في لاغوس، محاكمة جنائية ومقاضاة أمام محكمة مدنية، بعد أن أدلت بتعليقات سلبية حول منتج تصنعه شركة الأغذية النيجيرية "إيريسكو فودز".
ودعت المرأة المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي متابعيها، البالغ عددهم 18 ألفًا على فيسبوك، إلى مشاركة أفكارهم حول منتج صلصة الطماطم من شركة "ايرسكو"، بعد مشاركة صورة لعلبة مفتوحة من المنتج قائلة إن طعمه حلو للغاية (يحتوي على الكثير من السكر).
وقال أحد المعلقين: "توقفي عن الترويج السلبي لمنتج أخي.. إذا لم يعجبك، استخدمي نوعا آخر، ولا تشاركي رأيك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكنك الاتصال بخدمة العملاء.
وأجابت أوكولي: "ساعدني في أن أنصح أخاك بالتوقف عن خداع الناس بمنتجه، بالأمس كانت أول مرة أستخدمه وهو عبارة عن سكر فقط".
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أكدت "سي ان ان" أنه تم القبض على سيدة الأعمال، وهي حامل حاليًا بطفلها الرابع، من قبل الشرطة الوطنية النيجيرية، أثناء تواجدها في الكنيسة، وقالت إنها أجبرت على الوقوف في زنزانة لساعات.
واتهمت أوكولي جنائيًا بارتكاب جريمتين منفصلتين، الأولى: التآمر مع شخصين آخرين "بقصد تحريض الناس ضد الشركة، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات.
والثانية: "التحريض على شركة إيريسكو فودز المحدودة، ونشر معلومات كاذبة"، وهي جريمة يمكن أن تنتهي بدخولها السجن ثلاث سنوات، مع اضطرارها إلى دفع غرامة قدرها سبعة ملايين نايرا؛ ما يعادل 5 آلاف دولار أمريكي.
ورفعت "إريسكو" أيضًا دعوى مدنية ضد أوكولي، بعد إعلان "العديد من الموردين" قطع علاقاتهم مع الشركة عقب تصريحاتها، حيث تسعى للحصول على تعويضات بقيمة 5 مليارات نيرة (3.5 مليون دولار أمريكي).