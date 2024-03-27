بسبب معجون طماطم.. مشهورة مهددة بالسجن 7 سنوات

وقال أحد المعلقين: "توقفي عن الترويج السلبي لمنتج أخي.. إذا لم يعجبك، استخدمي نوعا آخر، ولا تشاركي رأيك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكنك الاتصال بخدمة العملاء.

وأجابت أوكولي: "ساعدني في أن أنصح أخاك بالتوقف عن خداع الناس بمنتجه، بالأمس كانت أول مرة أستخدمه وهو عبارة عن سكر فقط".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أكدت "سي ان ان" أنه تم القبض على سيدة الأعمال، وهي حامل حاليًا بطفلها الرابع، من قبل الشرطة الوطنية النيجيرية، أثناء تواجدها في الكنيسة، وقالت إنها أجبرت على الوقوف في زنزانة لساعات.

واتهمت أوكولي جنائيًا بارتكاب جريمتين منفصلتين، الأولى: التآمر مع شخصين آخرين "بقصد تحريض الناس ضد الشركة، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات.

والثانية: "التحريض على شركة إيريسكو فودز المحدودة، ونشر معلومات كاذبة"، وهي جريمة يمكن أن تنتهي بدخولها السجن ثلاث سنوات، مع اضطرارها إلى دفع غرامة قدرها سبعة ملايين نايرا؛ ما يعادل 5 آلاف دولار أمريكي.

ورفعت "إريسكو" أيضًا دعوى مدنية ضد أوكولي، بعد إعلان "العديد من الموردين" قطع علاقاتهم مع الشركة عقب تصريحاتها، حيث تسعى للحصول على تعويضات بقيمة 5 مليارات نيرة (3.5 مليون دولار أمريكي).