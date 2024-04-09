لحظة مرعبة.. ذكر غوريلا يفاجئ متنزهين خلال رحلة سفاري (فيديو)

تعرَّض فريق من المتنزهين لموقف مرعب شهدوا خلاله لحظة تحبس الأنفاس، بعدما فاجأهم ذكر قرد غوريلا وقفز نحوهم في موقف كان خارج التوقعات.

وكان فريق المتنزهين في زيارة لحديقة البراكين الوطنية في رواندا بقيادة كاميرون سكوت المرشد السياحي وصاحب شركة Royal Ngala لرحلات السفاري.

واقترب الغوريلا واسمه "ليسانغا" بشكل كبير جدًّا من الفريق الزائر خلال تواجدهم بين أدغال الحديقة لزيارة قرود الغوريلا، في الوقت الذي توقع فيه سكوت أن يقترب منه هو قبل أن يغير مساره.