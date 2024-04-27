راصد الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا بصدق توقعاته

أثار راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الجدل مجددا، بعدما تنبأ بوقوع زلازل في تايوان ودول آسيوية، فبعد ساعات من نشره تغريدة عبر موقع "إكس"، وقعت زلازل في تايوان واليابان وإندونيسيا.

وحذر هوغربيتس في تغريدته التي نشرها يوم الجمعة من "هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها"، وبعد ساعات قليلة صدقت تلك التوقعات، ووقعت زلازل في الدول المشار إليها.