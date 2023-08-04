جمهور ضخم وتفاعل كبير في حفل الفنانة أنغام بجدة

وشاركت الجمهور أحدث أغانيها "سيبك أنت" التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وعلى إثر هذا التفاعل وجهت لهم رسالة عند الختام، بأنّ الفنان الذي يملك مثل هذا الجمهور الضخم والمتفاعل لا يمكن أن يذبل.

وقدمت للجمهور، الذي كان منغمسا بصوتها، العديد من الأغاني المشهورة القديمة لها، كأغنية "سيدي وصالك"، "عشان أرضيك" ،"حته ناقصة"، وغيرها من الأغاني والألحان المفضلة لجمهورها.

وعبرت خلال مقابلات صحفية بعد انتهاء الحفل، عن أنها سعيدة جدا بهذا التفاعل الضخم من قبل جمهورها في جدة، وأنها كانت مفتقدة جماهيرها في السعودية.

وخطفت أنغام الأنظار بفستانها المميز، بتصميم المصمم زهير مراد، من مجموعته المستوحاة من عالم وصور القراصنة في القرن الـ18، من مجموعته للأزياء ربيع وصيف 2022.