بسبب "تعري" الضيف.. انسحاب وغضب بين جمهور برنامج الإعلامي نيشان

أثارت استضافة مشهور لبناني، يدعى إيلي الزير، في برنامج الإعلامي نيشان "أنا هيك"، جدلًا واسعًا بين مواطنين.

وظهر المشهور الزير، المعروف بالتقاطه صورًا يستعرض فيها نصف جسده العلوى من غير لباس، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، "نصف عار"، أثناء استضافته في البرنامج.

ودار الحديث بين نيشان وضيفه عن هوس الشهرة، وما إذا كانت بعض السلوكيات، كـ"التعري"، لائقة، مقابل الشهرة والتكسب والحضور على مواقع التواصل.

لكن البرنامج، والذي يحضر داخل كواليسه مواطنون لمناقشة القضايا، لم يرق لهم، إذ أبدت مشاركة مداخلة غاضبة، اتهمت فيه "إيلي" صراحة، بتقليد الغرب بسلوكيات غير مقبولة، مقابل شهرة رخيصة، عن طريق تقديم محتوى غير أخلاقي.

ولم تحتمل المُشاركة، البقاء في البرنامج، إذ أعلنت عن انسحابها منه، رفضًا لمبدأ المشهور الزير.

كما رفضت مشاركة أخرى أن يكون أحد أبنائها مثل "إيلي الزير"، ووصفت الموضوع بأنه سوء تربية.

وحاول "إيلي" أن يدافع عن نفسه، لكن تصويت الجمهور لم يكن لصالحه، وقال إنه لا يشعر بالذنب ولا يعتقد أنه يقدم شيئًا سيِّئًا، فما يفعله يراه الناس على التلفزيونات والإنترنت بشكل يومي.

ولم يخف "الزير" عشقه للشهرة وطموحه بأن يفتح له "تعرّيه" مجالًا لكسب المال.