ملكة جمال إسرائيل تثير الجدل في نيويورك بسبب لافتة.. ما القصة؟ (فيديو)
أثارت ملكة جمال إسرائيل "نوا كوشفا" حالة من الجدل، أثناء تجولها في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وهي تحمل لافتة مكتوبا عليها: "أنا أخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي، يمكن أن تطرح عليَّ أي سؤال تريده؟".
وأشارت ملكة جمال إسرائيل إلى أنها واجهت انتقادات لاذعة وكراهية؛ إذ وصفها بعض المارة بـ"مجرمة الحرب".
وقالت "نوا كوشفا"، إن امرأة غاضبة رفعت عليها السكين وهددتها.
وفي مقطع مصور نشرته نوا عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادله الرواد على نطاق واسع أشهرت المرأة الغاضبة سكينها على ملكة الجمال وطاقمها، معبرة عن اعتراضها على تصريحاتها، قائلا "أيتها الصهيونية الصغيرة".
وعبرت نوا عن استيائها من الحادثة؛ إذ خرجت باكية بفيديو عبر إنستغرام، مؤكدة أنها كانت تحاول فقط إجراء "حوارات سلمية".
وتأتي هذه المواجهة في سياق الاحتجاجات المتنامية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ إذ شهدت بعض الجامعات إلغاء حفلات التخرج نتيجة تزايد المعارضة لسياسات إسرائيل وتزايد معاداة السامية.
يذكر أن ملكة جمال إسرائيل نوا كوتشفا خدمت في الجيش الإسرائيلي، وأكدت في الفيديو المتداول أنها شعرت بالفخر آنذاك؛ لأنها كانت تخدم هدفًا ساميا.